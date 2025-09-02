MEW WOOF DAO (MWD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00509139$ 0.00509139 $ 0.00509139 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.92% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) -2.81% Promjena cijene (7D) -2.81%

MEW WOOF DAO (MWD) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MWDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MWD je $ 0.00509139, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MWD se promijenio za +0.92% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i -2.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MEW WOOF DAO (MWD)

Tržišna kapitalizacija $ 124.12K$ 124.12K $ 124.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 124.12K$ 124.12K $ 124.12K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEW WOOF DAO je $ 124.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MWD je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 124.12K.