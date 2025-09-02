mevETH (MEVETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 715.63 24-satna najviša cijena $ 1,021.09 Najviša cijena ikada $ 4,442.83 Najniža cijena $ 715.63 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +35.28% Promjena cijene (7D) -52.57%

mevETH (MEVETH) cijena u stvarnom vremenu je $968.29. Tijekom protekla 24 sata, MEVETHtrgovalo je između najniže cijene $ 715.63 i najviše cijene $ 1,021.09, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEVETH je $ 4,442.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 715.63.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEVETH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +35.28% u posljednjih 24 sata i -52.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu mevETH (MEVETH)

Tržišna kapitalizacija $ 54.08K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.08K Količina u optjecaju 55.85 Ukupna količina 55.84563555815245

Trenutačna tržišna kapitalizacija mevETH je $ 54.08K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEVETH je 55.85, s ukupnom količinom od 55.84563555815245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.08K.