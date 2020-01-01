MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Informacije The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Službena web stranica: https://app.morpho.org/vault Kupi USUALUSDC+ odmah!

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Ukupna količina: $ 214.69M $ 214.69M $ 214.69M Količina u optjecaju: $ 70.18K $ 70.18K $ 70.18K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 73.25K $ 73.25K $ 73.25K Povijesni maksimum: $ 9.51 $ 9.51 $ 9.51 Povijesni minimum: $ 0.990874 $ 0.990874 $ 0.990874 Trenutna cijena: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Saznajte više o cijeni MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USUALUSDC+ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USUALUSDC+ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USUALUSDC+ tokena, istražite USUALUSDC+ cijenu tokena uživo!

USUALUSDC+ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide USUALUSDC+? Naša USUALUSDC+ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte USUALUSDC+ predviđanje cijene tokena odmah!

