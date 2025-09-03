MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24-satna najniža cijena $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 24-satna najviša cijena $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najviša cijena ikada $ 9.51$ 9.51 $ 9.51 Najniža cijena $ 0.990874$ 0.990874 $ 0.990874 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.01% Promjena cijene (7D) +0.14% Promjena cijene (7D) +0.14%

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) cijena u stvarnom vremenu je $1.11. Tijekom protekla 24 sata, USUALUSDC+trgovalo je između najniže cijene $ 1.1 i najviše cijene $ 1.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USUALUSDC+ je $ 9.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.990874.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USUALUSDC+ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i +0.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+)

Tržišna kapitalizacija $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 73.25K$ 73.25K $ 73.25K Količina u optjecaju 70.18K 70.18K 70.18K Ukupna količina 235,218,433.5955952 235,218,433.5955952 235,218,433.5955952

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault je $ 73.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USUALUSDC+ je 70.18K, s ukupnom količinom od 235218433.5955952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 73.25K.