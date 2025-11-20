MEV Capital USDT0 Cijena danas

Trenutačna cijena MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) danas je $ 1.021, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MCUSDT0 u USD je $ 1.021 po MCUSDT0.

MEV Capital USDT0 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,056,477, s količinom u optjecaju od 605.65K MCUSDT0. Tijekom posljednja 24 sata, MCUSDT0 trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.031, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.958761.

U kratkoročnim performansama, MCUSDT0 se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Tržišna kapitalizacija $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 618.50K$ 618.50K $ 618.50K Količina u optjecaju 605.65K 605.65K 605.65K Ukupna količina 605,651.4851960205 605,651.4851960205 605,651.4851960205

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEV Capital USDT0 je $ 1.06M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCUSDT0 je 605.65K, s ukupnom količinom od 605651.4851960205. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 618.50K.