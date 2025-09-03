MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.996278 $ 0.996278 $ 0.996278 24-satna najniža cijena $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.996278$ 0.996278 $ 0.996278 24-satna najviša cijena $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Najviša cijena ikada $ 1.02$ 1.02 $ 1.02 Najniža cijena $ 0.945394$ 0.945394 $ 0.945394 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.00% Promjena cijene (7D) +0.00%

MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0) cijena u stvarnom vremenu je $0.998183. Tijekom protekla 24 sata, MC.USD0trgovalo je između najniže cijene $ 0.996278 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MC.USD0 je $ 1.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.945394.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MC.USD0 se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.00% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MEV Capital USD0 Morpho Vault (MC.USD0)

Tržišna kapitalizacija $ 372.32$ 372.32 $ 372.32 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 372.32$ 372.32 $ 372.32 Količina u optjecaju 373.00 373.00 373.00 Ukupna količina 373.0 373.0 373.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MEV Capital USD0 Morpho Vault je $ 372.32, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MC.USD0 je 373.00, s ukupnom količinom od 373.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 372.32.