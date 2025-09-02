Meupass (MPS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01653126 $ 0.01653126 $ 0.01653126 24-satna najniža cijena $ 0.01705902 $ 0.01705902 $ 0.01705902 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01653126$ 0.01653126 $ 0.01653126 24-satna najviša cijena $ 0.01705902$ 0.01705902 $ 0.01705902 Najviša cijena ikada $ 0.04520831$ 0.04520831 $ 0.04520831 Najniža cijena $ 0.00850542$ 0.00850542 $ 0.00850542 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -1.98% Promjena cijene (7D) -4.62% Promjena cijene (7D) -4.62%

Meupass (MPS) cijena u stvarnom vremenu je $0.01668442. Tijekom protekla 24 sata, MPStrgovalo je između najniže cijene $ 0.01653126 i najviše cijene $ 0.01705902, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MPS je $ 0.04520831, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00850542.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MPS se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -1.98% u posljednjih 24 sata i -4.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meupass (MPS)

Tržišna kapitalizacija $ 336.60K$ 336.60K $ 336.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 417.10K$ 417.10K $ 417.10K Količina u optjecaju 20.18M 20.18M 20.18M Ukupna količina 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meupass je $ 336.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MPS je 20.18M, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 417.10K.