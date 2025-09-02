Mettalex (MTLX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.368508 $ 0.368508 $ 0.368508 24-satna najniža cijena $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.368508$ 0.368508 $ 0.368508 24-satna najviša cijena $ 1.67$ 1.67 $ 1.67 Najviša cijena ikada $ 14.4$ 14.4 $ 14.4 Najniža cijena $ 0.04658621$ 0.04658621 $ 0.04658621 Promjena cijene (1H) +0.13% Promjena cijene (1D) -0.59% Promjena cijene (7D) -7.58% Promjena cijene (7D) -7.58%

Mettalex (MTLX) cijena u stvarnom vremenu je $1.66. Tijekom protekla 24 sata, MTLXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.368508 i najviše cijene $ 1.67, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTLX je $ 14.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04658621.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTLX se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.59% u posljednjih 24 sata i -7.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mettalex (MTLX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.52M$ 66.52M $ 66.52M Količina u optjecaju 4.06M 4.06M 4.06M Ukupna količina 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mettalex je $ 6.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTLX je 4.06M, s ukupnom količinom od 40000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.52M.