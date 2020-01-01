Metropolis (METRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metropolis (METRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metropolis (METRO) Informacije Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula. Službena web stranica: https://metropolis.exchange/ Kupi METRO odmah!

Metropolis (METRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metropolis (METRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 526.75K $ 526.75K $ 526.75K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Povijesni maksimum: $ 3.66 $ 3.66 $ 3.66 Povijesni minimum: $ 0.101015 $ 0.101015 $ 0.101015 Trenutna cijena: $ 0.105351 $ 0.105351 $ 0.105351 Saznajte više o cijeni Metropolis (METRO)

Metropolis (METRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metropolis (METRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METRO tokena, istražite METRO cijenu tokena uživo!

