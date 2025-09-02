Metropolis (METRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.108368 24-satna najviša cijena $ 0.124336 Najviša cijena ikada $ 3.66 Najniža cijena $ 0.101015 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -9.23% Promjena cijene (7D) -12.60%

Metropolis (METRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.112403. Tijekom protekla 24 sata, METROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.108368 i najviše cijene $ 0.124336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METRO je $ 3.66, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.101015.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METRO se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -9.23% u posljednjih 24 sata i -12.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metropolis (METRO)

Tržišna kapitalizacija $ 562.01K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.24M Količina u optjecaju 5.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metropolis je $ 562.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METRO je 5.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.24M.