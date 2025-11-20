Metronome Synth USD Cijena danas

Trenutačna cijena Metronome Synth USD (MSUSD) danas je $ 0.995376, s promjenom od 0.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSUSD u USD je $ 0.995376 po MSUSD.

Metronome Synth USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,161,015, s količinom u optjecaju od 22.26M MSUSD. Tijekom posljednja 24 sata, MSUSD trgovao je između $ 0.989192 (niska) i $ 0.995461 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.43, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.427862.

U kratkoročnim performansama, MSUSD se kretao +0.01% u posljednjem satu i +0.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Metronome Synth USD (MSUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 22.16M$ 22.16M $ 22.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.16M$ 22.16M $ 22.16M Količina u optjecaju 22.26M 22.26M 22.26M Ukupna količina 22,263,343.47144119 22,263,343.47144119 22,263,343.47144119

