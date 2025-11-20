Metronome Synth ETH Cijena danas

Trenutačna cijena Metronome Synth ETH (MSETH) danas je $ 3,012.06, s promjenom od 1.12% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSETH u USD je $ 3,012.06 po MSETH.

Metronome Synth ETH trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,624,940, s količinom u optjecaju od 8.85K MSETH. Tijekom posljednja 24 sata, MSETH trgovao je između $ 2,854.29 (niska) i $ 3,080.83 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4,925.56, dok je rekordna najniža cijena bila $ 976.13.

U kratkoročnim performansama, MSETH se kretao +0.34% u posljednjem satu i -14.18% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Metronome Synth ETH (MSETH)

Tržišna kapitalizacija $ 26.62M$ 26.62M $ 26.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.62M$ 26.62M $ 26.62M Količina u optjecaju 8.85K 8.85K 8.85K Ukupna količina 8,852.561903444435 8,852.561903444435 8,852.561903444435

