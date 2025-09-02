Više o METFI

MetFi Logotip

MetFi Cijena (METFI)

Neuvršten

1 METFI u USD cijena uživo:

$0.1508
$0.1508$0.1508
+3.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena MetFi (METFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:29:09 (UTC+8)

MetFi (METFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.144212
$ 0.144212$ 0.144212
24-satna najniža cijena
$ 0.151785
$ 0.151785$ 0.151785
24-satna najviša cijena

$ 0.144212
$ 0.144212$ 0.144212

$ 0.151785
$ 0.151785$ 0.151785

$ 5.7
$ 5.7$ 5.7

$ 0.132417
$ 0.132417$ 0.132417

-0.66%

+3.38%

-9.40%

-9.40%

MetFi (METFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.150779. Tijekom protekla 24 sata, METFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.144212 i najviše cijene $ 0.151785, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METFI je $ 5.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.132417.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METFI se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +3.38% u posljednjih 24 sata i -9.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetFi (METFI)

$ 32.92M
$ 32.92M$ 32.92M

--
----

$ 67.62M
$ 67.62M$ 67.62M

219.38M
219.38M 219.38M

450,549,598.7813629
450,549,598.7813629 450,549,598.7813629

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetFi je $ 32.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METFI je 219.38M, s ukupnom količinom od 450549598.7813629. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.62M.

MetFi (METFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MetFi u USD iznosila je $ +0.00493358.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MetFi u USD iznosila je $ -0.0278623609.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MetFi u USD iznosila je $ -0.0565338773.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MetFi u USD iznosila je $ -0.04455716635528545.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00493358+3.38%
30 dana$ -0.0278623609-18.47%
60 dana$ -0.0565338773-37.49%
90 dana$ -0.04455716635528545-22.81%

Što je MetFi (METFI)

Resurs MetFi (METFI)

Službena web-stranica

MetFi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MetFi (METFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MetFi (METFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MetFi.

Provjerite MetFi predviđanje cijene sada!

METFI u lokalnim valutama

MetFi (METFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MetFi (METFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o METFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MetFi (METFI)

Koliko MetFi (METFI) vrijedi danas?
Cijena METFI uživo u USD je 0.150779 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena METFI u USD?
Trenutačna cijena METFI u USD je $ 0.150779. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MetFi?
Tržišna kapitalizacija za METFI je $ 32.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za METFI?
Količina u optjecaju za METFI je 219.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za METFI?
METFI je postigao ATH cijenu od 5.7 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za METFI?
METFI je vidio ATL cijenu od 0.132417 USD.
Koliki je obujam trgovanja za METFI?
24-satni obujam trgovanja za METFI je -- USD.
Hoće li METFI još narasti ove godine?
METFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte METFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:29:09 (UTC+8)

