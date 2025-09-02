MetFi (METFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.144212 $ 0.144212 $ 0.144212 24-satna najniža cijena $ 0.151785 $ 0.151785 $ 0.151785 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.144212$ 0.144212 $ 0.144212 24-satna najviša cijena $ 0.151785$ 0.151785 $ 0.151785 Najviša cijena ikada $ 5.7$ 5.7 $ 5.7 Najniža cijena $ 0.132417$ 0.132417 $ 0.132417 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) +3.38% Promjena cijene (7D) -9.40% Promjena cijene (7D) -9.40%

MetFi (METFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.150779. Tijekom protekla 24 sata, METFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.144212 i najviše cijene $ 0.151785, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METFI je $ 5.7, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.132417.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METFI se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +3.38% u posljednjih 24 sata i -9.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetFi (METFI)

Tržišna kapitalizacija $ 32.92M$ 32.92M $ 32.92M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.62M$ 67.62M $ 67.62M Količina u optjecaju 219.38M 219.38M 219.38M Ukupna količina 450,549,598.7813629 450,549,598.7813629 450,549,598.7813629

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetFi je $ 32.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METFI je 219.38M, s ukupnom količinom od 450549598.7813629. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.62M.