MetaZero (MZERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0037801 - $ 0.00446223
24-satna najniža cijena $ 0.0037801
24-satna najviša cijena $ 0.00446223
Najviša cijena ikada $ 0.347356
Najniža cijena $ 0.00353894
Promjena cijene (1H) +12.01%
Promjena cijene (1D) +10.99%
Promjena cijene (7D) -11.48%

MetaZero (MZERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00436259. Tijekom protekla 24 sata, MZEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0037801 i najviše cijene $ 0.00446223, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MZERO je $ 0.347356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00353894.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MZERO se promijenio za +12.01% u posljednjih sat vremena, +10.99% u posljednjih 24 sata i -11.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaZero (MZERO)

Tržišna kapitalizacija $ 438.67K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 438.67K
Količina u optjecaju 100.00M
Ukupna količina 99,999,700.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaZero je $ 438.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MZERO je 100.00M, s ukupnom količinom od 99999700.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 438.67K.