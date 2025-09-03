MetaWorldMemes (MWM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001105 $ 0.00001105 $ 0.00001105 24-satna najniža cijena $ 0.00001175 $ 0.00001175 $ 0.00001175 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00001105$ 0.00001105 $ 0.00001105 24-satna najviša cijena $ 0.00001175$ 0.00001175 $ 0.00001175 Najviša cijena ikada $ 0.00085276$ 0.00085276 $ 0.00085276 Najniža cijena $ 0.00000863$ 0.00000863 $ 0.00000863 Promjena cijene (1H) +0.49% Promjena cijene (1D) +3.06% Promjena cijene (7D) +7.98% Promjena cijene (7D) +7.98%

MetaWorldMemes (MWM) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000117. Tijekom protekla 24 sata, MWMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001105 i najviše cijene $ 0.00001175, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MWM je $ 0.00085276, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000863.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MWM se promijenio za +0.49% u posljednjih sat vremena, +3.06% u posljednjih 24 sata i +7.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaWorldMemes (MWM)

Tržišna kapitalizacija $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.65K$ 11.65K $ 11.65K Količina u optjecaju 995.93M 995.93M 995.93M Ukupna količina 995,926,880.8356298 995,926,880.8356298 995,926,880.8356298

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaWorldMemes je $ 11.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MWM je 995.93M, s ukupnom količinom od 995926880.8356298. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.65K.