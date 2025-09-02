Metaverser (MTVT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02352995$ 0.02352995 $ 0.02352995 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.58% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -1.98% Promjena cijene (7D) -1.98%

Metaverser (MTVT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MTVTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTVT je $ 0.02352995, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTVT se promijenio za -0.58% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -1.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metaverser (MTVT)

Tržišna kapitalizacija $ 496.94K$ 496.94K $ 496.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 859.65K$ 859.65K $ 859.65K Količina u optjecaju 583.12M 583.12M 583.12M Ukupna količina 1,008,725,605.999999 1,008,725,605.999999 1,008,725,605.999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metaverser je $ 496.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTVT je 583.12M, s ukupnom količinom od 1008725605.999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 859.65K.