Metaverse Index (MVI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metaverse Index (MVI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Metaverse Index (MVI) Informacije The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain. Službena web stranica: https://indexcoop.com/products/metaverse-index Kupi MVI odmah!

Metaverse Index (MVI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metaverse Index (MVI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.81M Ukupna količina: $ 112.22K Količina u optjecaju: $ 112.22K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.81M Povijesni maksimum: $ 372.65 Povijesni minimum: $ 3.71 Trenutna cijena: $ 16.14

Metaverse Index (MVI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metaverse Index (MVI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MVI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MVI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

