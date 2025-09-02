Metaverse Index (MVI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 3.71 24-satna najviša cijena $ 16.8 Najviša cijena ikada $ 372.65 Najniža cijena $ 3.71 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -0.87% Promjena cijene (7D) -0.19%

Metaverse Index (MVI) cijena u stvarnom vremenu je $16.6. Tijekom protekla 24 sata, MVItrgovalo je između najniže cijene $ 3.71 i najviše cijene $ 16.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVI je $ 372.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVI se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -0.87% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metaverse Index (MVI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.86M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.86M Količina u optjecaju 112.34K Ukupna količina 112,339.885250078

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metaverse Index je $ 1.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVI je 112.34K, s ukupnom količinom od 112339.885250078. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.