Više o MVI

MVI Informacije o cijeni

MVI Službena web stranica

MVI Tokenomija

MVI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Metaverse Index Logotip

Metaverse Index Cijena (MVI)

Neuvršten

1 MVI u USD cijena uživo:

$16.6
$16.6$16.6
-0.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Metaverse Index (MVI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:52:53 (UTC+8)

Metaverse Index (MVI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 3.71
$ 3.71$ 3.71
24-satna najniža cijena
$ 16.8
$ 16.8$ 16.8
24-satna najviša cijena

$ 3.71
$ 3.71$ 3.71

$ 16.8
$ 16.8$ 16.8

$ 372.65
$ 372.65$ 372.65

$ 3.71
$ 3.71$ 3.71

-0.20%

-0.87%

-0.19%

-0.19%

Metaverse Index (MVI) cijena u stvarnom vremenu je $16.6. Tijekom protekla 24 sata, MVItrgovalo je između najniže cijene $ 3.71 i najviše cijene $ 16.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVI je $ 372.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 3.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVI se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -0.87% u posljednjih 24 sata i -0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metaverse Index (MVI)

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

112.34K
112.34K 112.34K

112,339.885250078
112,339.885250078 112,339.885250078

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metaverse Index je $ 1.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVI je 112.34K, s ukupnom količinom od 112339.885250078. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.

Metaverse Index (MVI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Metaverse Index u USD iznosila je $ -0.14574102152717.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Metaverse Index u USD iznosila je $ +0.1558872800.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Metaverse Index u USD iznosila je $ +1.7219694600.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Metaverse Index u USD iznosila je $ -0.922860119628966.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.14574102152717-0.87%
30 dana$ +0.1558872800+0.94%
60 dana$ +1.7219694600+10.37%
90 dana$ -0.922860119628966-5.26%

Što je Metaverse Index (MVI)

The Metaverse Index is designed to capture the trend of entertainment, sports and business shifting to a virtual environment, with economic activity in this environment taking place on the Ethereum blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Metaverse Index (MVI)

Službena web-stranica

Metaverse Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Metaverse Index (MVI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Metaverse Index (MVI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Metaverse Index.

Provjerite Metaverse Index predviđanje cijene sada!

MVI u lokalnim valutama

Metaverse Index (MVI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Metaverse Index (MVI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MVI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Metaverse Index (MVI)

Koliko Metaverse Index (MVI) vrijedi danas?
Cijena MVI uživo u USD je 16.6 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MVI u USD?
Trenutačna cijena MVI u USD je $ 16.6. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Metaverse Index?
Tržišna kapitalizacija za MVI je $ 1.86M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MVI?
Količina u optjecaju za MVI je 112.34K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MVI?
MVI je postigao ATH cijenu od 372.65 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MVI?
MVI je vidio ATL cijenu od 3.71 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MVI?
24-satni obujam trgovanja za MVI je -- USD.
Hoće li MVI još narasti ove godine?
MVI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MVI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:52:53 (UTC+8)

Metaverse Index (MVI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.