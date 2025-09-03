Više o MFW

Metaverse Filipino Worker Logotip

Metaverse Filipino Worker Cijena (MFW)

Neuvršten

1 MFW u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Metaverse Filipino Worker (MFW)
Metaverse Filipino Worker (MFW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105152
$ 0.00105152$ 0.00105152

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.79%

-9.79%

Metaverse Filipino Worker (MFW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MFWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MFW je $ 0.00105152, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MFW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -9.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metaverse Filipino Worker (MFW)

$ 30.39K
$ 30.39K$ 30.39K

--
----

$ 30.39K
$ 30.39K$ 30.39K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metaverse Filipino Worker je $ 30.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MFW je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.39K.

Metaverse Filipino Worker (MFW) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Metaverse Filipino Worker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Metaverse Filipino Worker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Metaverse Filipino Worker u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Metaverse Filipino Worker u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-32.93%
60 dana$ 0-31.77%
90 dana$ 0--

Što je Metaverse Filipino Worker (MFW)

Metaverse Filipino Worker ($MFW) Meme Token is a community-driven initiative on the Ronin Network. It holds the distinction of being the first Ronin Meme Coin listed on a centralized exchange (CoinsPH) and is among the top-performing meme coins in its 24-hour trading milestones. The $MFW Meme Token empowers Filipinos by enabling them to learn, play, work, and grow within the metaverse. Through upskilling opportunities and vibrant, thriving communities, $MFW aims to create a supportive ecosystem for growth and innovation

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Metaverse Filipino Worker (MFW)

Službena web-stranica

Metaverse Filipino Worker Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Metaverse Filipino Worker (MFW) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Metaverse Filipino Worker (MFW) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Metaverse Filipino Worker.

Provjerite Metaverse Filipino Worker predviđanje cijene sada!

MFW u lokalnim valutama

Metaverse Filipino Worker (MFW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Metaverse Filipino Worker (MFW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MFW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Metaverse Filipino Worker (MFW)

Koliko Metaverse Filipino Worker (MFW) vrijedi danas?
Cijena MFW uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MFW u USD?
Trenutačna cijena MFW u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Metaverse Filipino Worker?
Tržišna kapitalizacija za MFW je $ 30.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MFW?
Količina u optjecaju za MFW je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MFW?
MFW je postigao ATH cijenu od 0.00105152 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MFW?
MFW je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MFW?
24-satni obujam trgovanja za MFW je -- USD.
Hoće li MFW još narasti ove godine?
MFW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MFW predviđanje cijene za detaljniju analizu.
