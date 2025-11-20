Metaverse Face Cijena danas

Trenutačna cijena Metaverse Face (MEFA) danas je $ 0.0000242, s promjenom od 3.22% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEFA u USD je $ 0.0000242 po MEFA.

Metaverse Face trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 231,717, s količinom u optjecaju od 9.50B MEFA. Tijekom posljednja 24 sata, MEFA trgovao je između $ 0.00002344 (niska) i $ 0.00002453 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00148951, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002344.

U kratkoročnim performansama, MEFA se kretao -0.06% u posljednjem satu i -6.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Metaverse Face (MEFA)

Tržišna kapitalizacija $ 231.72K$ 231.72K $ 231.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 243.80K$ 243.80K $ 243.80K Količina u optjecaju 9.50B 9.50B 9.50B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

