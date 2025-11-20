Metavault Trade Cijena danas

Trenutačna cijena Metavault Trade (MVX) danas je $ 0.03821133, s promjenom od 1.42% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MVX u USD je $ 0.03821133 po MVX.

Metavault Trade trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 96,010, s količinom u optjecaju od 2.51M MVX. Tijekom posljednja 24 sata, MVX trgovao je između $ 0.03562866 (niska) i $ 0.03830705 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 4.62, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00148601.

U kratkoročnim performansama, MVX se kretao -0.10% u posljednjem satu i -12.35% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Metavault Trade (MVX)

Tržišna kapitalizacija $ 96.01K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 152.85K Količina u optjecaju 2.51M Ukupna količina 4,000,000.0

