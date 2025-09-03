Metarun (MRUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.03280047$ 0.03280047 $ 0.03280047 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.53% Promjena cijene (7D) -0.53%

Metarun (MRUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MRUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MRUN je $ 0.03280047, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MRUN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metarun (MRUN)

Tržišna kapitalizacija $ 48.26K$ 48.26K $ 48.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.91K$ 136.91K $ 136.91K Količina u optjecaju 352.48M 352.48M 352.48M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metarun je $ 48.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MRUN je 352.48M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.91K.