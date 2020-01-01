MetaQ (METAQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MetaQ (METAQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MetaQ (METAQ) Informacije Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Službena web stranica: https://www.metaplanet-nft.com/ Kupi METAQ odmah!

MetaQ (METAQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MetaQ (METAQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 467.64K $ 467.64K $ 467.64K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.51M $ 24.51M $ 24.51M Povijesni maksimum: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Povijesni minimum: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 Trenutna cijena: $ 0.02450595 $ 0.02450595 $ 0.02450595 Saznajte više o cijeni MetaQ (METAQ)

MetaQ (METAQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MetaQ (METAQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj METAQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja METAQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku METAQ tokena, istražite METAQ cijenu tokena uživo!

METAQ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide METAQ? Naša METAQ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte METAQ predviđanje cijene tokena odmah!

