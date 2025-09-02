MetaQ (METAQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02300627 $ 0.02300627 $ 0.02300627 24-satna najniža cijena $ 0.02854465 $ 0.02854465 $ 0.02854465 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02300627$ 0.02300627 $ 0.02300627 24-satna najviša cijena $ 0.02854465$ 0.02854465 $ 0.02854465 Najviša cijena ikada $ 7.07$ 7.07 $ 7.07 Najniža cijena $ 0.00582109$ 0.00582109 $ 0.00582109 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -19.37% Promjena cijene (7D) -21.28% Promjena cijene (7D) -21.28%

MetaQ (METAQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.02301013. Tijekom protekla 24 sata, METAQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02300627 i najviše cijene $ 0.02854465, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METAQ je $ 7.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00582109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METAQ se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -19.37% u posljednjih 24 sata i -21.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaQ (METAQ)

Tržišna kapitalizacija $ 439.10K$ 439.10K $ 439.10K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.01M$ 23.01M $ 23.01M Količina u optjecaju 19.08M 19.08M 19.08M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaQ je $ 439.10K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METAQ je 19.08M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.01M.