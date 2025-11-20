Metaplex Cijena danas

Trenutačna cijena Metaplex (MPLX) danas je $ 0.094797, s promjenom od 3.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MPLX u USD je $ 0.094797 po MPLX.

Metaplex trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 53,370,894, s količinom u optjecaju od 562.59M MPLX. Tijekom posljednja 24 sata, MPLX trgovao je između $ 0.089432 (niska) i $ 0.098621 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.896784, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02528374.

U kratkoročnim performansama, MPLX se kretao -0.38% u posljednjem satu i -24.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Metaplex (MPLX)

Tržišna kapitalizacija $ 53.37M$ 53.37M $ 53.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.87M$ 94.87M $ 94.87M Količina u optjecaju 562.59M 562.59M 562.59M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

