MetaMask USD Cijena danas

Trenutačna cijena MetaMask USD (MUSD) danas je $ 1.0, s promjenom od 0.05% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MUSD u USD je $ 1.0 po MUSD.

MetaMask USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,725,263, s količinom u optjecaju od 25.73M MUSD. Tijekom posljednja 24 sata, MUSD trgovao je između $ 0.985929 (niska) i $ 1.007 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.085, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.925488.

U kratkoročnim performansama, MUSD se kretao +0.03% u posljednjem satu i -0.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MetaMask USD (MUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 25.73M$ 25.73M $ 25.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.73M$ 25.73M $ 25.73M Količina u optjecaju 25.73M 25.73M 25.73M Ukupna količina 25,728,703.500521 25,728,703.500521 25,728,703.500521

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaMask USD je $ 25.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUSD je 25.73M, s ukupnom količinom od 25728703.500521. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.73M.