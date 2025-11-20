Metamars Cijena danas

Trenutačna cijena Metamars (MARS) danas je $ 0.00231555, s promjenom od 7.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MARS u USD je $ 0.00231555 po MARS.

Metamars trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 525,184, s količinom u optjecaju od 226.53M MARS. Tijekom posljednja 24 sata, MARS trgovao je između $ 0.00215368 (niska) i $ 0.00237469 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.88, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MARS se kretao -0.12% u posljednjem satu i -33.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Metamars (MARS)

Tržišna kapitalizacija $ 525.18K$ 525.18K $ 525.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 602.78K$ 602.78K $ 602.78K Količina u optjecaju 226.53M 226.53M 226.53M Ukupna količina 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

