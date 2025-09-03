MetaMAFIA (MAF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.559138$ 0.559138 $ 0.559138 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +5.25% Promjena cijene (7D) +14.30% Promjena cijene (7D) +14.30%

MetaMAFIA (MAF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAF je $ 0.559138, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAF se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +5.25% u posljednjih 24 sata i +14.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaMAFIA (MAF)

Tržišna kapitalizacija $ 35.46K$ 35.46K $ 35.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Količina u optjecaju 278.81M 278.81M 278.81M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaMAFIA je $ 35.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAF je 278.81M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.59K.