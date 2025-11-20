MetalCore Cijena danas

Trenutačna cijena MetalCore (MCG) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MCG u USD je -- po MCG.

MetalCore trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,516.95, s količinom u optjecaju od 408.85M MCG. Tijekom posljednja 24 sata, MCG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02813719, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MCG se kretao -- u posljednjem satu i +0.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MetalCore (MCG)

Tržišna kapitalizacija $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.52K$ 17.52K $ 17.52K Količina u optjecaju 408.85M 408.85M 408.85M Ukupna količina 408,852,295.4484247 408,852,295.4484247 408,852,295.4484247

