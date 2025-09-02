Metal Dollar (XMD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.990445 $ 0.990445 $ 0.990445 24-satna najniža cijena $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.990445$ 0.990445 $ 0.990445 24-satna najviša cijena $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Najviša cijena ikada $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Najniža cijena $ 0.909529$ 0.909529 $ 0.909529 Promjena cijene (1H) -0.62% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -0.93% Promjena cijene (7D) -0.93%

Metal Dollar (XMD) cijena u stvarnom vremenu je $0.995044. Tijekom protekla 24 sata, XMDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.990445 i najviše cijene $ 1.008, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMD je $ 1.086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.909529.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMD se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -0.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metal Dollar (XMD)

Tržišna kapitalizacija $ 832.31K$ 832.31K $ 832.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 832.31K$ 832.31K $ 832.31K Količina u optjecaju 836.56K 836.56K 836.56K Ukupna količina 836,560.774787 836,560.774787 836,560.774787

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metal Dollar je $ 832.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMD je 836.56K, s ukupnom količinom od 836560.774787. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 832.31K.