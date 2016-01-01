Metal DAO (MTL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Metal DAO (MTL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Metal DAO (MTL) Informacije Metal DAO (MTL) is a utility token that currently governs the stablecoin Metal Dollar (XMD), in addition to providing tiered trading discounts to MTL holders when using the Metal Pay cash & crypto app. Metal Pay customers who own 10,000+ MTL can enjoy 0% fees on all cryptocurrency purchases. Metal DAO's future utility includes the ability to propose new stablecoins for the Metal Dollar basket, including their allocation ratios, and the option to vote in new stablecoin issuers such as community banks or fintechs. Metal Pay was developed and launched by Metallicus in 2016. Službena web stranica: https://www.metalpay.com/

Metal DAO (MTL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metal DAO (MTL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 59.55M $ 59.55M $ 59.55M Ukupna količina: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M Količina u optjecaju: $ 86.15M $ 86.15M $ 86.15M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 59.55M $ 59.55M $ 59.55M Povijesni maksimum: $ 17.03 $ 17.03 $ 17.03 Povijesni minimum: $ 0.117252 $ 0.117252 $ 0.117252 Trenutna cijena: $ 0.691324 $ 0.691324 $ 0.691324 Saznajte više o cijeni Metal DAO (MTL)

Metal DAO (MTL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metal DAO (MTL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MTL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MTL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MTL tokena, istražite MTL cijenu tokena uživo!

