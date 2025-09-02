Metal DAO (MTL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.687431 24-satna najviša cijena $ 0.719614 Najviša cijena ikada $ 17.03 Najniža cijena $ 0.117252 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.67% Promjena cijene (7D) +1.07%

Metal DAO (MTL) cijena u stvarnom vremenu je $0.707409. Tijekom protekla 24 sata, MTLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.687431 i najviše cijene $ 0.719614, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTL je $ 17.03, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.117252.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTL se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i +1.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metal DAO (MTL)

Tržišna kapitalizacija $ 60.94M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.94M Količina u optjecaju 86.15M Ukupna količina 86,147,287.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metal DAO je $ 60.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MTL je 86.15M, s ukupnom količinom od 86147287.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.94M.