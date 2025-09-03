MetAIverse (METAIVERSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00266558$ 0.00266558 $ 0.00266558 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +5.23% Promjena cijene (7D) +5.23%

MetAIverse (METAIVERSE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, METAIVERSEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METAIVERSE je $ 0.00266558, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METAIVERSE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +5.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetAIverse (METAIVERSE)

Tržišna kapitalizacija $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K Količina u optjecaju 998.84M 998.84M 998.84M Ukupna količina 998,844,823.44014 998,844,823.44014 998,844,823.44014

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetAIverse je $ 8.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METAIVERSE je 998.84M, s ukupnom količinom od 998844823.44014. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.05K.