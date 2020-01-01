Metahero (HERO) Tokenomika
Metahero (HERO) Informacije
Have you ever wanted to ready-player one yourself? Metahero is creating a global network of top end photogrammetry scanners to allow you to do just that. Visit one of our locations, get scanned and receive an ultra-HD avatar of yourself and take a step into the digital world.
Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows users to own the rights to their data and even the potential to monetize it.
Backed by leading 3D experts Wolf Group Their cutting-edge technology was extensively tested and used by big industry names; Having been used multiple times by CD Projekt to create characters for their smash hit game: CyberPunk 2077.
We're merging this powerful tech with a marketplace to offer users, gamers, studios, entrepreneurs and all, direct access to virtual opportunities of the future.
Wolf Studios’ history and next-generation technology coupled with and expert dedicated management team, position Metahero as one to watch in the Gaming/E-commerce and Metaverse sector.
Metahero (HERO) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metahero (HERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Metahero (HERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Metahero (HERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj HERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja HERO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku HERO tokena, istražite HERO cijenu tokena uživo!
HERO Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide HERO? Naša HERO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.