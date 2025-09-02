Metahero (HERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00087217 $ 0.00087217 $ 0.00087217 24-satna najniža cijena $ 0.00089413 $ 0.00089413 $ 0.00089413 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00087217$ 0.00087217 $ 0.00087217 24-satna najviša cijena $ 0.00089413$ 0.00089413 $ 0.00089413 Najviša cijena ikada $ 0.252021$ 0.252021 $ 0.252021 Najniža cijena $ 0.00084991$ 0.00084991 $ 0.00084991 Promjena cijene (1H) +0.08% Promjena cijene (1D) -0.70% Promjena cijene (7D) +0.36% Promjena cijene (7D) +0.36%

Metahero (HERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00088445. Tijekom protekla 24 sata, HEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00087217 i najviše cijene $ 0.00089413, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERO je $ 0.252021, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00084991.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERO se promijenio za +0.08% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i +0.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metahero (HERO)

Tržišna kapitalizacija $ 8.28M$ 8.28M $ 8.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.63M$ 8.63M $ 8.63M Količina u optjecaju 9.37B 9.37B 9.37B Ukupna količina 9,766,213,274.195873 9,766,213,274.195873 9,766,213,274.195873

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metahero je $ 8.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERO je 9.37B, s ukupnom količinom od 9766213274.195873. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.63M.