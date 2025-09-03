Više o MGOD

MetaGods Logotip

MetaGods Cijena (MGOD)

Neuvršten

1 MGOD u USD cijena uživo:

$0.00010782
$0.00010782
+0.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MetaGods (MGOD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:09:06 (UTC+8)

MetaGods (MGOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001069
$ 0.0001069
24-satna najniža cijena
$ 0.00010785
$ 0.00010785
24-satna najviša cijena

$ 0.0001069
$ 0.0001069

$ 0.00010785
$ 0.00010785

$ 1.64
$ 1.64

$ 0.00010653
$ 0.00010653

--

+0.64%

+0.20%

+0.20%

MetaGods (MGOD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00010782. Tijekom protekla 24 sata, MGODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001069 i najviše cijene $ 0.00010785, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGOD je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00010653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaGods (MGOD)

$ 1.52K
$ 1.52K

--
--

$ 53.91K
$ 53.91K

14.13M
14.13M

500,000,000.0
500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaGods je $ 1.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGOD je 14.13M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.91K.

MetaGods (MGOD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MetaGods u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MetaGods u USD iznosila je $ -0.0000011956.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MetaGods u USD iznosila je $ -0.0000829777.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MetaGods u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.64%
30 dana$ -0.0000011956-1.10%
60 dana$ -0.0000829777-76.95%
90 dana$ 0--

Što je MetaGods (MGOD)

Metagods is the world’s first Play-To-Earn 8-bit Action RPG built on the blockchain.

Resurs MetaGods (MGOD)

Službena web-stranica

MetaGods Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MetaGods (MGOD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MetaGods (MGOD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MetaGods.

Provjerite MetaGods predviđanje cijene sada!

MGOD u lokalnim valutama

MetaGods (MGOD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MetaGods (MGOD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MGOD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MetaGods (MGOD)

Koliko MetaGods (MGOD) vrijedi danas?
Cijena MGOD uživo u USD je 0.00010782 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MGOD u USD?
Trenutačna cijena MGOD u USD je $ 0.00010782. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MetaGods?
Tržišna kapitalizacija za MGOD je $ 1.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MGOD?
Količina u optjecaju za MGOD je 14.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MGOD?
MGOD je postigao ATH cijenu od 1.64 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MGOD?
MGOD je vidio ATL cijenu od 0.00010653 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MGOD?
24-satni obujam trgovanja za MGOD je -- USD.
Hoće li MGOD još narasti ove godine?
MGOD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MGOD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:09:06 (UTC+8)

MetaGods (MGOD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

