MetaGods (MGOD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0001069 $ 0.0001069 $ 0.0001069 24-satna najniža cijena $ 0.00010785 $ 0.00010785 $ 0.00010785 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0001069$ 0.0001069 $ 0.0001069 24-satna najviša cijena $ 0.00010785$ 0.00010785 $ 0.00010785 Najviša cijena ikada $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Najniža cijena $ 0.00010653$ 0.00010653 $ 0.00010653 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.64% Promjena cijene (7D) +0.20% Promjena cijene (7D) +0.20%

MetaGods (MGOD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00010782. Tijekom protekla 24 sata, MGODtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001069 i najviše cijene $ 0.00010785, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MGOD je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00010653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MGOD se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +0.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaGods (MGOD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.52K$ 1.52K $ 1.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 53.91K$ 53.91K $ 53.91K Količina u optjecaju 14.13M 14.13M 14.13M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaGods je $ 1.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MGOD je 14.13M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 53.91K.