Metacourt Cijena danas

Trenutačna cijena Metacourt (BLS) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLS u USD je -- po BLS.

Metacourt trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 46,760, s količinom u optjecaju od 254.63M BLS. Tijekom posljednja 24 sata, BLS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02130219, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BLS se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Metacourt (BLS)

Tržišna kapitalizacija $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Količina u optjecaju 254.63M 254.63M 254.63M Ukupna količina 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

