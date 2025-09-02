MetaCene (MAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00649587 $ 0.00649587 $ 0.00649587 24-satna najniža cijena $ 0.00693505 $ 0.00693505 $ 0.00693505 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00649587$ 0.00649587 $ 0.00649587 24-satna najviša cijena $ 0.00693505$ 0.00693505 $ 0.00693505 Najviša cijena ikada $ 0.143686$ 0.143686 $ 0.143686 Najniža cijena $ 0.00361995$ 0.00361995 $ 0.00361995 Promjena cijene (1H) -0.28% Promjena cijene (1D) -6.11% Promjena cijene (7D) -8.94% Promjena cijene (7D) -8.94%

MetaCene (MAK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00649827. Tijekom protekla 24 sata, MAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00649587 i najviše cijene $ 0.00693505, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAK je $ 0.143686, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00361995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAK se promijenio za -0.28% u posljednjih sat vremena, -6.11% u posljednjih 24 sata i -8.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaCene (MAK)

Tržišna kapitalizacija $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.50M$ 6.50M $ 6.50M Količina u optjecaju 528.24M 528.24M 528.24M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaCene je $ 3.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAK je 528.24M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.50M.