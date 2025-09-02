Metacade (MCADE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01111113 $ 0.01111113 $ 0.01111113 24-satna najniža cijena $ 0.01198208 $ 0.01198208 $ 0.01198208 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01111113$ 0.01111113 $ 0.01111113 24-satna najviša cijena $ 0.01198208$ 0.01198208 $ 0.01198208 Najviša cijena ikada $ 0.04720046$ 0.04720046 $ 0.04720046 Najniža cijena $ 0.00456835$ 0.00456835 $ 0.00456835 Promjena cijene (1H) -1.62% Promjena cijene (1D) -2.09% Promjena cijene (7D) -27.30% Promjena cijene (7D) -27.30%

Metacade (MCADE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01163677. Tijekom protekla 24 sata, MCADEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01111113 i najviše cijene $ 0.01198208, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MCADE je $ 0.04720046, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00456835.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MCADE se promijenio za -1.62% u posljednjih sat vremena, -2.09% u posljednjih 24 sata i -27.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metacade (MCADE)

Tržišna kapitalizacija $ 20.00M$ 20.00M $ 20.00M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.32M$ 23.32M $ 23.32M Količina u optjecaju 1.71B 1.71B 1.71B Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metacade je $ 20.00M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCADE je 1.71B, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.32M.