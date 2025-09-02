MetaBeat ($BEAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.120976$ 0.120976 $ 0.120976 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.65% Promjena cijene (1D) -6.19% Promjena cijene (7D) -40.10% Promjena cijene (7D) -40.10%

MetaBeat ($BEAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BEATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BEAT je $ 0.120976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BEAT se promijenio za -0.65% u posljednjih sat vremena, -6.19% u posljednjih 24 sata i -40.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetaBeat ($BEAT)

Tržišna kapitalizacija $ 111.24K$ 111.24K $ 111.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 320.86K$ 320.86K $ 320.86K Količina u optjecaju 520.02M 520.02M 520.02M Ukupna količina 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetaBeat je $ 111.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BEAT je 520.02M, s ukupnom količinom od 1500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 320.86K.