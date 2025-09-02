Meta USD (MUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.995047, 24-satna najviša cijena $ 1.001, Najviša cijena ikada $ 1.086, Najniža cijena $ 0, Promjena cijene (1H) +0.01%, Promjena cijene (1D) +0.10%, Promjena cijene (7D) +0.19%

Meta USD (MUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999578. Tijekom protekla 24 sata, MUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.995047 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUSD je $ 1.086, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUSD se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.10% u posljednjih 24 sata i +0.19% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meta USD (MUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 4.25M, Obujam (24 sata) --, Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.25M, Količina u optjecaju 4.25M, Ukupna količina 4,250,735.149677103

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meta USD je $ 4.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MUSD je 4.25M, s ukupnom količinom od 4250735.149677103. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.25M.