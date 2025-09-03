Meta Monopoly (MONOPOLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04662281$ 0.04662281 $ 0.04662281 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.35% Promjena cijene (1D) -29.44% Promjena cijene (7D) -24.36% Promjena cijene (7D) -24.36%

Meta Monopoly (MONOPOLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONOPOLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONOPOLY je $ 0.04662281, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONOPOLY se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, -29.44% u posljednjih 24 sata i -24.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meta Monopoly (MONOPOLY)

Tržišna kapitalizacija $ 213.45K$ 213.45K $ 213.45K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 213.45K$ 213.45K $ 213.45K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meta Monopoly je $ 213.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONOPOLY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 213.45K.