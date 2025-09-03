Više o MONOPOLY

MONOPOLY Informacije o cijeni

MONOPOLY Bijela knjiga

MONOPOLY Službena web stranica

MONOPOLY Tokenomija

MONOPOLY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Meta Monopoly Logotip

Meta Monopoly Cijena (MONOPOLY)

Neuvršten

1 MONOPOLY u USD cijena uživo:

$0.00021379
$0.00021379$0.00021379
-29.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Meta Monopoly (MONOPOLY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:22:46 (UTC+8)

Meta Monopoly (MONOPOLY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04662281
$ 0.04662281$ 0.04662281

$ 0
$ 0$ 0

-1.35%

-29.44%

-24.36%

-24.36%

Meta Monopoly (MONOPOLY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MONOPOLYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONOPOLY je $ 0.04662281, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONOPOLY se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, -29.44% u posljednjih 24 sata i -24.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meta Monopoly (MONOPOLY)

$ 213.45K
$ 213.45K$ 213.45K

--
----

$ 213.45K
$ 213.45K$ 213.45K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meta Monopoly je $ 213.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MONOPOLY je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 213.45K.

Meta Monopoly (MONOPOLY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Meta Monopoly u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Meta Monopoly u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Meta Monopoly u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Meta Monopoly u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-29.44%
30 dana$ 0+391.25%
60 dana$ 0+873.33%
90 dana$ 0--

Što je Meta Monopoly (MONOPOLY)

Meta Monopoly is a meme inspired project with real utility and a strong user base.Featuring the MMNFT (Meta Monopoly NFT) and a PvP (player vs player) game studio that allows users to play against each other and win real crypto.With MMNFT every character gets transformed into an animated video and posted all over our social channels such as TikTok, Instagram, and Twitter. The collection is exclusive and limited. Currently there is only 272 total supply. The originals were airdropped to the private presale buyers. Any future NFT will be airdropped as the smart contract is renounced and does not have a public mint function.Suite of PvP crypto games allows users connect their wallet, deposit crypto, and play each other in a fast paced, friendly style gameplay. Users will play with ETH on initial launch, then have the option to play with the $MONOPOLY token when live on market.Galaxy Run is our first game (launched on May 16, 2023) and as of writing this, there are currently 1,500+ users and over 200+ eth in transaction volume. We started to make mini animated meme-clips of each character and upload on the social media channels, starting with TikTok and Instagram, followed by now Twitter as well. The first few videos started going viral so we just kept doing it and it was a really funny cool thing and now this is what we do for every character, every week, on every social channel.We do believe that if a certain video gets more engagement - it raises the value of that specific MMNFT, and we never know which one it will be.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Meta Monopoly (MONOPOLY)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Meta Monopoly Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meta Monopoly (MONOPOLY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meta Monopoly (MONOPOLY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meta Monopoly.

Provjerite Meta Monopoly predviđanje cijene sada!

MONOPOLY u lokalnim valutama

Meta Monopoly (MONOPOLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meta Monopoly (MONOPOLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONOPOLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meta Monopoly (MONOPOLY)

Koliko Meta Monopoly (MONOPOLY) vrijedi danas?
Cijena MONOPOLY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONOPOLY u USD?
Trenutačna cijena MONOPOLY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meta Monopoly?
Tržišna kapitalizacija za MONOPOLY je $ 213.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONOPOLY?
Količina u optjecaju za MONOPOLY je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONOPOLY?
MONOPOLY je postigao ATH cijenu od 0.04662281 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONOPOLY?
MONOPOLY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONOPOLY?
24-satni obujam trgovanja za MONOPOLY je -- USD.
Hoće li MONOPOLY još narasti ove godine?
MONOPOLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONOPOLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:22:46 (UTC+8)

Meta Monopoly (MONOPOLY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.