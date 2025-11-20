META FINANCIAL AI Cijena danas

Trenutačna cijena META FINANCIAL AI (MEFAI) danas je $ 0.00222892, s promjenom od 7.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MEFAI u USD je $ 0.00222892 po MEFAI.

META FINANCIAL AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,288,719, s količinom u optjecaju od 578.18M MEFAI. Tijekom posljednja 24 sata, MEFAI trgovao je između $ 0.00204877 (niska) i $ 0.00241666 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02723048, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00016646.

U kratkoročnim performansama, MEFAI se kretao -0.67% u posljednjem satu i -24.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu META FINANCIAL AI (MEFAI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.29M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.29M Količina u optjecaju 578.18M Ukupna količina 578,177,633.1286678

