Meta Apes PEEL (PEEL) Informacije Meta Apes is a free-to-play, play-and-earn MMO strategy game designed for mobile. It is set in a post-apocalyptic world, in which humanity has ended and a new era ruled by Apes has begun. Next on the agenda is space domination. Each player will have to work closely with his or her Gang to become the strongest Clan and win the ultimate race to space. Službena web stranica: https://metaapesgame.com/ Kupi PEEL odmah!

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meta Apes PEEL (PEEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 150.10K $ 150.10K $ 150.10K Ukupna količina: $ 203.65M $ 203.65M $ 203.65M Količina u optjecaju: $ 176.25M $ 176.25M $ 176.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 173.43K $ 173.43K $ 173.43K Povijesni maksimum: $ 0.236463 $ 0.236463 $ 0.236463 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00085163 $ 0.00085163 $ 0.00085163 Saznajte više o cijeni Meta Apes PEEL (PEEL)

Meta Apes PEEL (PEEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Meta Apes PEEL (PEEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEEL tokena, istražite PEEL cijenu tokena uživo!

PEEL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEEL? Naša PEEL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEEL predviđanje cijene tokena odmah!

