Meta Apes PEEL (PEEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.236463$ 0.236463 $ 0.236463 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.39% Promjena cijene (7D) +0.39%

Meta Apes PEEL (PEEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEEL je $ 0.236463, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEEL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meta Apes PEEL (PEEL)

Tržišna kapitalizacija $ 145.34K$ 145.34K $ 145.34K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 167.93K$ 167.93K $ 167.93K Količina u optjecaju 176.25M 176.25M 176.25M Ukupna količina 203,647,305.7093242 203,647,305.7093242 203,647,305.7093242

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meta Apes PEEL je $ 145.34K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEEL je 176.25M, s ukupnom količinom od 203647305.7093242. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.93K.