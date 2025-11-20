Messiah Cijena danas

Trenutačna cijena Messiah (MSIA) danas je $ 0.054873, s promjenom od 3.68% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSIA u USD je $ 0.054873 po MSIA.

Messiah trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 681,386, s količinom u optjecaju od 12.42M MSIA. Tijekom posljednja 24 sata, MSIA trgovao je između $ 0.053865 (niska) i $ 0.057307 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.539528, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.052973.

U kratkoročnim performansama, MSIA se kretao +0.56% u posljednjem satu i -30.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Messiah (MSIA)

Tržišna kapitalizacija $ 681.39K$ 681.39K $ 681.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.49M$ 5.49M $ 5.49M Količina u optjecaju 12.42M 12.42M 12.42M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Messiah je $ 681.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSIA je 12.42M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.49M.