Meso Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Meso Finance (MESO) danas je $ 0.00373482, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MESO u USD je $ 0.00373482 po MESO.

Meso Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 141,414, s količinom u optjecaju od 37.86M MESO. Tijekom posljednja 24 sata, MESO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01036063, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00328526.

U kratkoročnim performansama, MESO se kretao -- u posljednjem satu i -8.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Meso Finance (MESO)

Tržišna kapitalizacija $ 141.41K$ 141.41K $ 141.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.73M$ 3.73M $ 3.73M Količina u optjecaju 37.86M 37.86M 37.86M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meso Finance je $ 141.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MESO je 37.86M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.73M.