Merry Christmusk (XMUSK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) +35.55% Promjena cijene (7D) +44.90% Promjena cijene (7D) +44.90%

Merry Christmusk (XMUSK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XMUSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMUSK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMUSK se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +35.55% u posljednjih 24 sata i +44.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merry Christmusk (XMUSK)

Tržišna kapitalizacija $ 16.20K$ 16.20K $ 16.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.20K$ 16.20K $ 16.20K Količina u optjecaju 999.02M 999.02M 999.02M Ukupna količina 999,015,261.500867 999,015,261.500867 999,015,261.500867

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merry Christmusk je $ 16.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMUSK je 999.02M, s ukupnom količinom od 999015261.500867. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.20K.