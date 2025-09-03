Više o XMUSK

Merry Christmusk Logotip

Merry Christmusk Cijena (XMUSK)

Neuvršten

1 XMUSK u USD cijena uživo:

--
----
+35.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Merry Christmusk (XMUSK)
Merry Christmusk (XMUSK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

+35.55%

+44.90%

+44.90%

Merry Christmusk (XMUSK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XMUSKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMUSK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMUSK se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +35.55% u posljednjih 24 sata i +44.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merry Christmusk (XMUSK)

$ 16.20K
$ 16.20K$ 16.20K

--
----

$ 16.20K
$ 16.20K$ 16.20K

999.02M
999.02M 999.02M

999,015,261.500867
999,015,261.500867 999,015,261.500867

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merry Christmusk je $ 16.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMUSK je 999.02M, s ukupnom količinom od 999015261.500867. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.20K.

Merry Christmusk (XMUSK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Merry Christmusk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Merry Christmusk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Merry Christmusk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Merry Christmusk u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+35.55%
30 dana$ 0-8.94%
60 dana$ 0-4.05%
90 dana$ 0--

Što je Merry Christmusk (XMUSK)

Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Merry Christmusk (XMUSK)

Službena web-stranica

Merry Christmusk Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Merry Christmusk (XMUSK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Merry Christmusk (XMUSK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Merry Christmusk.

Provjerite Merry Christmusk predviđanje cijene sada!

XMUSK u lokalnim valutama

Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Merry Christmusk (XMUSK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XMUSK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Merry Christmusk (XMUSK)

Koliko Merry Christmusk (XMUSK) vrijedi danas?
Cijena XMUSK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XMUSK u USD?
Trenutačna cijena XMUSK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Merry Christmusk?
Tržišna kapitalizacija za XMUSK je $ 16.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XMUSK?
Količina u optjecaju za XMUSK je 999.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XMUSK?
XMUSK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XMUSK?
XMUSK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XMUSK?
24-satni obujam trgovanja za XMUSK je -- USD.
Hoće li XMUSK još narasti ove godine?
XMUSK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XMUSK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.