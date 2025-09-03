Merry Christmas (MC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.01% Promjena cijene (1D) -0.37% Promjena cijene (7D) +8.97% Promjena cijene (7D) +8.97%

Merry Christmas (MC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MC je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MC se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, -0.37% u posljednjih 24 sata i +8.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Merry Christmas (MC)

Tržišna kapitalizacija $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.39K$ 33.39K $ 33.39K Količina u optjecaju 960.73M 960.73M 960.73M Ukupna količina 960,725,189.543271 960,725,189.543271 960,725,189.543271

Trenutačna tržišna kapitalizacija Merry Christmas je $ 33.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MC je 960.73M, s ukupnom količinom od 960725189.543271. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.39K.