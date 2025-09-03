Više o MERO

MERO Mercury Coin Cijena (MERO)

Neuvršten

1 MERO u USD cijena uživo:

$0.00011447
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MERO Mercury Coin (MERO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:09:28 (UTC+8)

MERO Mercury Coin (MERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00194801
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

MERO Mercury Coin (MERO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MERO je $ 0.00194801, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MERO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MERO Mercury Coin (MERO)

$ 114.47K
--
$ 114.47K
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija MERO Mercury Coin je $ 114.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MERO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.47K.

MERO Mercury Coin (MERO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MERO Mercury Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MERO Mercury Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MERO Mercury Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MERO Mercury Coin u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-14.01%
60 dana$ 0+16.27%
90 dana$ 0--

Što je MERO Mercury Coin (MERO)

Mero is a community-driven token designed to fuel the Sunburn ecosystem, a play-to-earn gaming experience set in a vibrant, futuristic solar system. Launching on the TON blockchain, Mero offers users the opportunity to explore uncharted planets, uncover ancient secrets, and earn rewards while participating in a thriving decentralized economy. With a focus on fair distribution, engaging gameplay, and a passionate community, Mero aims to redefine the future of gaming and meme coins. Join the adventure and discover the endless possibilities that await in the Sunburn universe.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MERO Mercury Coin (MERO)

Službena web-stranica

MERO Mercury Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MERO Mercury Coin (MERO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MERO Mercury Coin (MERO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MERO Mercury Coin.

Provjerite MERO Mercury Coin predviđanje cijene sada!

MERO u lokalnim valutama

MERO Mercury Coin (MERO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MERO Mercury Coin (MERO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MERO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MERO Mercury Coin (MERO)

Koliko MERO Mercury Coin (MERO) vrijedi danas?
Cijena MERO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MERO u USD?
Trenutačna cijena MERO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MERO Mercury Coin?
Tržišna kapitalizacija za MERO je $ 114.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MERO?
Količina u optjecaju za MERO je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MERO?
MERO je postigao ATH cijenu od 0.00194801 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MERO?
MERO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MERO?
24-satni obujam trgovanja za MERO je -- USD.
Hoće li MERO još narasti ove godine?
MERO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MERO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.